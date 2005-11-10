Stasera il Clasico, le probabili formazioni: Barcellona con Raphinha di punta, Real senza Vinicius

È il momento più atteso dell'anno per i tifosi di Barcellona e Real Madrid, stasera si gioca il primo Clásico dell'anno: la sfida è valira per la 10ª giornata di Liga, alle 21:00 al Spotify Camp Nou. Per i catalani tante assenze e anche importanti, come Dani Olmo (adduttore), Jules Koundé (caviglia), Eric García, Andreas Christensen e Roony Bardghji, che ha già chiuso la sua stagione. Possibile qualche rotazione dopo la gara di Champions contro il PSG. Questa la probabile formazione di Flick:

BARCELLONA

García

Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo

Rodri, Pedri

Yamal, Fermín López, Gordon

Raphinha

Passando al Real, l'assenza che fa più rumore è quella di Vinicius, squalificato per altri tre turni: fuori anche Rodrygo (ginocchio), Ferland Mendy e Raúl Asencio. Valverde può partire a destra in difesa o a centrocampo, Camavinga/Bernardo Silva e la scelta tra Huijsen e Rüdiger sono i principali dubbi, mentre Diomande è il sostituto naturale del brasiliano sulla sinistra. Queste le ultime sulle scelte di Mourinho:

REAL MADRID

Courtois

Valverde, Konaté, Huijsen (o Rüdiger), Cucurella

Tchouaméni, Camavinga (o Bernardo Silva)

Arda Güler, Bellingham, Yan Diomande

Mbappé