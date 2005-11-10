Iñaki Peña: "Yamal qualcosa di quasi inumano, a 15 anni voleva fare un numero a tutti"

L'ex portiere del Barcellona Iñaki Peña ha svelato come Lamine Yamal sia riuscito a mettersi in luce fin dal primo giorno, aggregandosi alla prima squadra quando aveva appena quindici anni. Peña ha ricordato che il giovane esterno si inserì in un gruppo di grandi promesse creando un'atmosfera del tutto inedita rispetto a quella vissuta da lui stesso al momento dell'esordio tra i grandi. "Lamine ci faceva impazzire perché era diverso da tutti gli altri", ha raccontato l'estremo difensore.

Yamal ha subito dimostrato una straordinaria sfrontatezza, arrivando a tentare sistematicamente il tunnel ai compagni più esperti e navigati come Jordi Alba e Sergi Roberto. "Voleva fare un numero a chiunque", ha ricordato Peña, spiegando come il teenager sembrasse a tratti più un veterano scaltro che un semplice esordiente. Il portiere è rimasto particolarmente colpito dalla qualità tecnica e dalla lucidità decisionale del compagno negli spazi stretti, doti fin da subito superiori alla media.

Nonostante la giovanissima età, Yamal ha evidenziato fin da subito una personalità tale da prendersi carico delle responsabilità dell'intera squadra. "A diciassette anni aveva già il carattere per trascinare il gruppo", ha sottolineato Peña, definendo le qualità del talento blaugrana come "qualcosa di quasi inumano". Una combinazione unica di sicurezza nei propri mezzi, talento cristallino e precoce maturità che ha permesso a Yamal di imporsi stabilmente tra i punti di riferimento offensivi del Barcellona.