C'è un Clasico anche sul mercato: il Real ha parlato col Manchester Utd per JJ Gabriel

Le battaglie del Clásico non si limitano al rettangolo verde o alle tribune, ma si combattono tutto l'anno dietro le quinte del calciomercato. Dopo un'estate rovente segnata dai duelli per Bernardo Silva e Marc Cucurella, finiti entrambi al Real Madrid nonostante i forti interessi di Barcellona e Atlético, e dal clamoroso sorpasso blaugrana per Rodri, la nuova sfida di mercato vede le due grandi di Spagna contendersi un sedicenne dal nome brasiliano e passaporto inglese: JJ Gabriel.

Il mercato estivo ha confermato che ogni certezza vale solo a contratto firmato. I blancos sono riusciti a ribaltare situazioni che sembravano orientate verso la Catalogna, mentre il Barcellona ha risposto strappando profili di primissimo piano. Ora l'obiettivo comune è una giovane promessa che ha scatenato la concorrenza spietata dei dirigenti di entrambe le società, con il Real Madrid attualmente in posizione di vantaggio.

La corsa al talento non è però un affare a due. Sulle tracce del ragazzo si è inserito con forza anche il Paris Saint-Germain: sebbene i club continui a sventolare la bandiera del progetto tecnico e del prestigio storico, sullo sfondo resta l'inevitabile peso dei milioni, fattore spesso decisivo per indirizzare il futuro dei predestinati.