Hojlund può cambiare maglia... Ma è Oscar, fratello di Rasmus: lo tratta il Besiktas

Il futuro di Oscar Hojlund potrebbe presto prendere una direzione diversa dalla Bundesliga. Il centrocampista danese, attualmente all’Eintracht Francoforte dopo essere cresciuto calcisticamente a Copenaghen, è finito sul taccuino del Besiktas, pronto a muoversi in questa sessione invernale.

Secondo quanto riferito da Foot Mercato, il club turco ha già avviato i primi dialoghi con la società tedesca per valutare un’operazione in prestito. Il classe 2005, fratello dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, è legato all’Eintracht da un contratto lungo, in scadenza nel giugno 2029, ma la possibilità di trovare maggiore spazio potrebbe spingerlo a considerare una nuova esperienza.

Le parti stanno studiando la formula più adatta e nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi. Il Besiktas osserva con interesse, mentre l’Eintracht riflette sul futuro del suo giovane talento.