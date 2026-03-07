Besiktas-Galatasaray, le formazioni ufficiali: Asllani dall'inizio, Osimhen guida l'attacco

Prima del derby di domani sera della Madonnina tra Inter e Milan, a Istanbul fra meno di un'ora ci sarà il via per la stracittadina di Istanbul tra Besiktas e Galatasaray. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match valido per la 25ma giornata di Super Lig, massimo campionato turco.

Il Beşiktaş, decollato grazie agli acquisti azzeccati durante il mercato invernale, è determinato a coronare la sua ascesa delle ultime settimane con una vittoria nella supersfida. Dall'altro lato, il Cimbom sta lottando su tre fronti contemporaneamente e non può permettersi passi falsi in questo grande incontro. Tuttavia, incombe la sfida imminente contro il Liverpool in Champions League, mentre il Fenerbahce secondo in classifica si augura un inciampo della capolista Galatasaray oggi.

Lato Aquile bianconere, da segnalare la presenza di Kristjan Asllani (centrocampista in prestito dall'Inter) dal primo minuto; fuori invece l'ex Juventus Djalo.

Il Cimbom si affida totalmente a Victor Osimhen, ex Napoli, al centro dell'attacco sostenuto da una trequarti con Sané ma senza Lang (in panchina). Out anche Icardi e Gundogan, faro del centrocampo.

Besiktas (4-1-4-1): Destanoglu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Yilmaz; Ndidi; Cerny, Asllani, Kokcu, Olaitan; Oh.

A disposizione: Djalo, Hekimoglu, Jota Silva, Kayra Yilmaz, Ozcan, Rashica, Sazdagi, Ucan, Under, Vasquez.

Allenatore: Yalcin.

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, G.Sara, Yilmaz; Osimhen.

A disposizione: Singo, Nhaga, Lang, Icardi, Guvenc, Gundogan, Elmali, Boey, Ayhan, Akgun.

Allenatore: Buruk.