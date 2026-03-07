Super Lig, segna sempre Osimhen: 1-0 al Besiktas e fuga in classifica dei giallorossi
È un Galatasaray in formato dominatore quello che sta uccidendo il campionato turco: con l'1-0 di oggi in casa del Besiktas, il Cimbom si è portato a +7 sul Fenerabahce in classifica grazie alla quarta vittoria nelle ultime cinque sfide. A decidere la gara il solito Victor Osimhen, con l'undicesimo centro della sua stagione, per quanto riguarda il campionato turco.
Questa la classifica della Süper Lig turca:
Galatasaray — 61 punti (25 partite giocate)
Fenerbahçe — 54 (24)
Trabzonspor — 51 (24)
Beşiktaş — 46 (25)
Başakşehir — 42 (25)
Göztepe — 42 (25)
Samsunspor — 32 (24)
Kocaelispor — 30 (24)
Gaziantep FK — 29 (24)
Çaykur Rizespor — 27 (24)
Alanyaspor — 26 (24)
Gençlerbirliği — 24 (24)
Antalyaspor — 24 (24)
Konyaspor — 23 (24)
Eyüpspor — 22 (24)
Kasımpaşa — 20 (24)
Kayserispor — 20 (24)
Karagümrük — 13 (24)