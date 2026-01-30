L'Equipe non ha dubbi: De Zerbi non pensa alle dimissioni e resterà al Marsiglia

Roberto De Zerbi è tornato sotto i riflettori dopo l’eliminazione dell’Olympique Marsiglia dalla Champions League, avvenuta mercoledì dopo la rovinosa sconfitta contro il Bruges e il contemporaneo successo del Benfica sul Real Madrid. Interpellato da L’Équipe nella tarda serata di ieri, l’allenatore italiano ha smentito di aver chiesto di lasciare il club.

Il tecnico, noto per il suo carattere deciso, raramente esplode e sa gestire la pressione con misura. Dopo la vittoria contro il Lens (3-1) dello scorso sabato, De Zerbi aveva criticato apertamente la stampa francese; dopo la pesante sconfitta in Belgio, invece, ha adottato un atteggiamento più sobrio, senza cercare scuse o attenuanti, assumendosi le responsabilità della débâcle.

Il futuro dell'ex Sassuolo resta un tema centrale nel dibattito sul club, con i tifosi e la stampa che osservano attentamente le prossime mosse della dirigenza. De Zerbi, dal canto suo, sembra concentrato sul presente e sulla gestione della squadra, consapevole delle difficoltà, ma fermamente intenzionato a portare avanti il progetto iniziato al Marsiglia.