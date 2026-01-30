Campos rivela: "L. Enrique minacciò di andar via. Voleva che tutti si allenassero al massimo"

Luis Enrique gode di una stima illimitata a Parigi. L’allenatore spagnolo, noto per il suo carattere deciso e il metodo di lavoro rigoroso, ha trasformato il Paris Saint-Germain in una squadra vincente, finalmente temuta in tutta Europa. Ma, come ha raccontato Luis Campos in un’intervista a Marca, la realtà attuale del PSG sarebbe potuta essere molto diversa: Luis Enrique è stato a un passo dall’andarsene prima del previsto.

"Alla fine della sua prima stagione mi disse: 'Luis, o miglioriamo il livello degli allenamenti quotidiani, con giocatori che siano al massimo, o me ne vado' - ha raccontato il direttore sportivo portoghese -. Ci ha trasmesso questa esigenza. Oggi, quando voglio ingaggiare un giocatore che ci interessa, la prima cosa che gli dico è: conosciamo bene le tue qualità, ma se non ti alleni ogni giorno al massimo livello, puoi scordarti di giocare nemmeno un minuto. E questa è la verità".

Fortunatamente per il PSG, Luis Enrique è rimasto, portando avanti il suo progetto e trasformando la squadra in una macchina competitiva e finalmente vincente anche a livello europeo. La sua disciplina e il suo rigore quotidiano sono diventati il marchio di fabbrica del club parigino, che decise di privarsi delle grandi stelle per formare una squadra giovane e affamata. I risultati hanno dato ragione all'asturiano.