Ufficiale Bayer Leverkusen, interrotto in anticipo il prestito di Artem Stepanov al Norimberga

Si chiude prima del previsto l’esperienza di Artem Stepanov in Zweite Bundesliga. Il Norimberga, come annunciato in un comunicato ufficiale, ha infatti deciso di interrompere il prestito dell’attaccante classe 2007, sancendo la separazione immediata tra le parti. Il centravanti ucraino farà così ritorno al Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino, anche se la sua permanenza in rossonero non è affatto scontata.

Sul futuro del giocatore restano aperti diversi scenari: nelle ultime ore si parla con insistenza di un possibile nuovo trasferimento temporaneo, con l'Utrecht tra i club interessati. Stepanov, alto 1,92 metri, ha totalizzato 13 presenze complessive con il Norimberga, ma il suo impiego è progressivamente diminuito nel corso delle settimane. Una situazione che ha portato le parti a scegliere strade diverse, in attesa di capire quale sarà la prossima tappa della sua crescita.

Un anno fa il Bayer Leverkusen annunciava il suo rinnovo contrattuale fino al 2027 con questo comunicato, quando ancora giocava nelle giovanili delle Aspirine: "Il Bayer 04 Leverkusen ha prolungato il contratto fino al 2027 con il giovane attaccante dell'Under 19, Artem Stepanov. L'ucraino è un punto di forza della squadra giovanile del campione di Germania e di Coppa di Germania".