De Zerbi a rischio? Riolo: "Ha bisogno di tempo, come Arteta. Ma ci sono cose inspiegabili"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:26Calcio estero
Michele Pavese

L’eliminazione dalla Champions League sembrerebbe aver messo in discussione la posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. Il tecnico italiano, seppur forte dell'appoggio del presidente Longoria e del direttore sportivo Benatia, è ora sotto pressione ma, secondo Daniel Riolo, un esonero in questo momento non sarebbe la scelta giusta.

"Questo tipo di allenatore ha bisogno di tempo", spiega Riolo. "Serve grande maturità nei giocatori per adattarsi a cambi di modulo e comporre formazioni diverse. Arteta all’Arsenal ha fatto molto lavoro simile, ma gli è stato lasciato tempo, e le prime stagioni sono state complicatissime. Luis Enrique al PSG ha trovato continuità solo quando ha smesso di cambiare continuamente. De Zerbi deve capire se ha giocatori abbastanza maturi per seguire il suo concetto di adattabilità: passare da tre a quattro dietro da una partita all’altra non è semplice e spesso non funziona".

Riolo sottolinea anche la mancanza di continuità dell’OM: "Non si riescono a spiegare alcune prestazioni. Mercoledì la squadra sembrava convinta che, perdendo, sarebbe comunque passata, e non si è mai mossa davvero dall’inizio. Ma quando vuole…". Ed è proprio questo a convincerlo che De Zerbi non dovrebbe andare via ora: "Quando vedi ciò che è riuscito a costruire, anche se non sempre, c’è del materiale su cui vale la pena insistere. Non è una disfatta totale".

Infine, Riolo rimarca come la palla sia ora nelle mani della dirigenza: "Bisogna decidere se dargli tempo o no. Questo allenatore ha bisogno di tempo, e il club deve essere pronto a concederglielo. Solo così si potrà vedere se l’OM può diventare costante".

