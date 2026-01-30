Rodrygo si scusa per l'espulsione: "Non era mai successo col Real, capisco le conseguenze"

Mercoledì sera, il Real Madrid è caduto contro il Benfica nell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League, perdendo 4-2 nonostante la doppietta di Kylian Mbappé. Una sconfitta pesante: i Blancos, esclusi dalla top-8, dovranno passare dai playoff per continuare il cammino in Europa.

La partita è stata segnata anche da episodi chiave, che hanno messo in mostra tutto il nervosismo di un gruppo che sta vivendo una stagione complicata: il Real ha chiuso il match addirittura in nove contro undici. Tra i protagonisti negativi c'è Rodrygo , espulso nel recupero, al 96’, per proteste, rimediando due gialli in meno di un minuto. Il brasiliano, entrato dalla panchina con la squadra sotto 3-2, ha lasciato il campo furioso prima che il Benfica trovasse il gol clamoroso del portiere Trubin, decisivo per la qualificazione e dall’effetto terribile sull’OM di De Zerbi.

Il giocatore ha espresso il suo rammarico ieri sui social: "Ieri mi sono lasciato andare protestando per le perdite di tempo. Non è il mio modo di comportarmi. Non ero mai stato espulso con il Real Madrid e capisco le conseguenze. Chiedo scusa ai tifosi, al club e all’allenatore. Resteremo uniti e continueremo a lottare per la maglia e per questa Champions League". Rodrygo sarà squalificato per il playoff d’andata, che vedrà il Real affrontare Bodo/Glimt o Benfica, in base al sorteggio previsto tra poco.