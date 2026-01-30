Grave infortunio per Van Persie jr., papà Robin: "Inevitabile preoccuparsi, mi dispiace"

Il Feyenoord ha vissuto una serata amara sul campo del Betis Siviglia (2-1), una sconfitta che è costata l’eliminazione dall'Europa League. Ma a segnare la partita non è stato solo il risultato: il giovane attaccante Shaqueel van Persie, 19 anni, ha lasciato il campo in barella dopo un infortunio al ginocchio destro, appena dieci minuti dopo il suo ingresso in campo. Un momento difficile, che ha colpito in modo particolare suo padre Robin , allenatore del club olandese.

"È straziante", ha confidato l’ex attaccante di Arsenal e Manchester United al termine della partita. "Quando succede a un giocatore, ti preoccupi sempre. Oggi è toccato a Shaqueel. Speri sempre che non sia grave, ma i primi segnali non erano incoraggianti". Per Robin, il dolore va oltre il ruolo di allenatore. "Sono prima di tutto suo padre. Mi dispiace profondamente che debba passare attraverso questo. Sulla panchina devi restare professionale, ma dentro… è inevitabile preoccuparsi". Sul campo, ha accompagnato il figlio con gesti di sostegno e affetto, assicurandosi che fosse curato al meglio prima dell’uscita in barella.

Shaqueel aveva esordito in prima squadra lo scorso novembre contro il Celtic Glasgow in Europa League, impressionando subito per qualità e determinazione. "È un giocatore che può segnare da qualsiasi posizione", aveva dichiarato Robin. "Da padre, il suo esordio è stato un momento speciale, ma in quel momento facevo solo il mio lavoro, come lui faceva il suo". Il giovane ha già collezionato sei presenze con la prima squadra, segnando due gol spettacolari contro lo Sparta Rotterdam il 18 gennaio. Ora, tutta la famiglia van Persie - e l’intero Feyenoord - attendono notizie rassicuranti sulla sua guarigione.