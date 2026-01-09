Rivoluzione Manchester City, quasi 500 milioni spesi negli ultimi 12 mesi. E nessun titolo
Negli ultimi dodici mesi, il Manchester City ha intrapreso una vera rivoluzione del proprio organico. Dopo un avvio complicato nella stagione 2024/25 - con una sola vittoria tra il 30 ottobre e il 21 dicembre - la società guidata da Khaldoon Al Mubarak ha deciso di investire massicciamente per rinnovare una rosa che, pur avendo vinto tutto in passato, appariva logora e insufficiente per competere su più fronti.
Il mercato di gennaio 2025 ha segnato l’inizio della trasformazione: 218 milioni di euro spesi per rinforzare la squadra con giocatori come Omar Marmoush dall’Eintracht Francoforte, Abdukodir Khusanov dal Lens, Nico Gonzalez dal Porto e Vitor Reis dal Palmeiras. Pep Guardiola, che lamentava una rosa talvolta corta, ha così potuto invertire la rotta e dare nuova linfa alla stagione.
L’estate 2025 ha visto altri colpi mirati: Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, James Trafford e il giovane talento Sverre Nypan sono arrivati a rinforzare le varie zone del campo, completando un progetto di rinnovamento iniziato a gennaio. Il 2026 porta il mercato invernale e l’ultima tessera del mosaico: Antoine Semenyo, l’ala ghanese in arrivo dal Bournemouth per 73,7 milioni di euro, leggermente sopra la sua clausola rescissoria. Con questo acquisto, il totale investito da Manchester City nell’ultimo anno sfiora i 500 milioni di euro, un segnale chiaro delle ambizioni dei Citizens: tornare a essere protagonisti assoluti in Premier League e in Champions League.
Gennaio 2025 - 218 milioni di euro
Abdukodir Khusanov - Lens, 40 milioni di euro
Vitor Reis - Palmeiras, 37 milioni di euro
Omar Marmoush - Eintracht Francoforte, 75 milioni di euro
Nico Gonzalez - Porto, 60 milioni di euro
Christian McFarlane - New York City, prezzo non divulgato
Juma Bah - Real Valladolid, 6 milioni di euro
Estate 2025 - 206,8 milioni di euro
Tijjani Reijnders - Milan, 54,9 milioni di euro
Rayan Ait Nouri - Wolverhampton, 36,8 milioni di euro
Marcus Bettinelli - Chelsea, 2,4 milioni di euro
Rayan Cherki - Lione, 36,5 milioni di euro
Sverre Nypan - Rosenborg, 15 milioni di euro
James Trafford - Burnley, 31,20 milioni di euro
Gianluigi Donnarumma - PSG, 30 milioni di euro
Gennaio 2026 - 73,7 milioni di euro
Antoine Semenyo - Bournemouth, 73,7 milioni di euro
