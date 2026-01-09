Ufficiale Koleosho lascia la Spagna e vola a Parigi: il Burnley lo cede in prestito al Paris FC

Il Burnley Football Club ha ufficialmente annunciato di aver ceduto in prestito Luca Koleosho al Paris FC fino al termine della stagione 2025/26.

Il 21enne esterno offensivo, dopo aver trascorso la prima metà della stagione in Spagna con l’Espanyol - dove ha collezionato una presenza da titolare e tre ingressi dalla panchina in tutte le competizioni - avrà ora l’opportunità di mettersi in mostra in Ligue 1. Il trasferimento è subordinato al completamento delle formalità legate al trasferimento internazionale, ma permetterà a Koleosho di accumulare minuti e continuare il suo percorso di crescita in un contesto competitivo.

Per il Paris FC, l’arrivo del giovane talento italiano (12 presenze e 2 reti con l'Under-21 azzurra) rappresenta un rinforzo importante sulle corsie offensive, mentre per Koleosho si tratta di un’occasione per rilanciarsi dopo una prima metà di stagione con poche opportunità in Liga.