PSG, Chevalier si è ripreso la scena: "Non è stato facile ma so di cosa sono capace"

Lucas Chevalier ha vissuto finalmente la sua notte magica. Arrivato la scorsa estate al PSG, il portiere francese ha faticato ad adattarsi all’ambiente parigino, dove ogni gesto viene osservato e ogni errore amplificato. Ieri sera, al Jaber Al-Ahmad International Stadium, il nazionale ha letteralmente dominato la scena.

Il numero 30 del ha difeso la porta con sicurezza, compiendo interventi decisivi che hanno mantenuto il vantaggio iniziale della sua squadra. Nonostante il rigore su Greenwood, ha mantenuto i nervi saldi, diventando protagonista anche nella lotteria dei rigori, parando i tiri di Matt O’Riley e Hamed Junior Traoré e contribuendo alla vittoria finale. "Sapevo che se si fosse arrivati ai rigori avrei fatto il possibile per aiutare la squadra a vincere questo trofeo", ha dichiarato ai microfoni di Ligue 1+.

In zona mista, Chevalier ha raccontato il suo percorso a Parigi, tra pressioni mediatiche e momenti di vulnerabilità: "Non è mai stato facile, ma so di cosa sono capace. Qui devo essere pronto ogni tre giorni e darò sempre il massimo". Fiero della sua prova, il portiere ha anche voluto chiarire il rapporto con il club e l’allenatore: "Sono stati loro a scegliere me, io ho fatto di tutto per venire. Quando hai qualità e testa, alla fine paga sempre". Con questa prestazione, Chevalier dimostra di avere talento e personalità, segnando un punto di svolta nella sua avventura parigina.