Ufficiale City in emergenza, Guardiola interrompe il prestito di Alleyne al Watford e lo riabbraccia

"Max Alleyne è stato richiamato dal prestito dal club di appartenenza, il Manchester City". Così il Watford ha annunciato ufficialmente il ritorno di Max Alleyne all'ovile, impartito direttamente dal club che ne detiene il suo cartellino. Il Manchester City. Il difensore centrale classe 2005 è stato una presenza costante per gli Hornets nelle ultime settimane, partendo titolare nelle ultime 6 partite e dimostrandosi fondamentale in difesa al fianco di Mattie Pollock.

La banda di Guardiola però ora vuole inserirlo nella rosa della prima squadra, a maggior ragione in seguito all'esito degli esami medici di Gvardiol per l'infortunio alla gamba destra e l'operazione alla quale dovrà sottoporsi. Con un'emergenza totale e un'infermeria affollata, mentre - tra gli altri - Stones è ancora ai box. Secondo quanto trapelato dai tabloid inglesi, il Watford sarebbe rimasto sorpreso del richiamo anticipato ma vedrebbero comunque il posto vacante in squadra come un’opportunità per ingaggiare altri difensori centrali.

Parlando il mese scorso, Alleyne ha rivelato quanto stesse apprezzando la sua esperienza al Watford, confidando di aver lasciato il City per "essere un giocatore del Watford" durante il prestito annuale. Ma collezionate 17 presenze con il club attualmente in sesta posizione in Championship ha colto al volo l'opportunità di finire a disposizione di Guardiola in Premier League. Dopo ottime prestazioni che gli hanno permesso di guadagnare la chiamata nell'Inghilterra U21.