Il 17enne Anisio Cabral salva il Benfica: è il secondo gol in tre spezzoni concessi da Mou

Il Benfica continua la sua rincorsa in Liga Portugal. Allo stadio da Luz, le Aquile di Lisbona hanno superato l’Alverca per 2-1, allungando a 21 partite la striscia di imbattibilità in campionato e consolidando il terzo posto in classifica. La squadra di José Mourinho ha sbloccato il risultato al 16’, quando Andreas Schjelderup ha finalizzato da distanza ravvicinata, ma l’Alverca ha trovato il pareggio alla mezz’ora grazie a Figueiredo, abile a sfruttare l’assist di Marko Milovanovic.

Il match è stato a lungo a senso unico. Il Benfica ha controllato il possesso (63,5%) e ha assediato l’area avversaria con continuità, costruendo ben 29 conclusioni totali, dieci delle quali nello specchio. A tenere in vita l’Alverca è stato soprattutto il portiere Matheus Mendes, autore di otto interventi decisivi, tra cui due parate di grande livello su Rafa e Gianluca Prestianni.

Nel secondo tempo i padroni di casa erano tornati in vantaggio con Vangelis Pavlidis, ma il VAR ha annullato il gol per un tocco di mano. La svolta è arrivata nel finale, quando Mourinho ha pescato la carta giusta dalla panchina. Appena entrato in campo, Anisio Cabral ha impiegato pochi secondi per lasciare il segno: all’86’ il giovane attaccante, campione del mondo Under 17 ha incornato con precisione il cross di Samuel Dahl, facendo esplodere il Da Luz e firmando il suo secondo gol con la prima squadra dopo quello realizzato contro l'Estrela. Due gol in 20 minuti totali in campo: un predestinato?