Lookman bene a metà, l'Atletico va k.o.: esordio in chiaroscuro in Liga per il nigeriano

L’effetto Ademola Lookman si è fatto sentire anche al Metropolitano, ma con meno scintille rispetto all’esordio da sogno in Coppa del Re. L’arrivo dell’attaccante nigeriano ha acceso l’entusiasmo del pubblico dell’Atletico Madrid, che lo ha accolto con una calorosa ovazione già all’annuncio del suo nome dagli altoparlanti. L'ex Atalanta ha confermato di essersi inserito rapidamente nel nuovo ambiente, pur senza riuscire a replicare l’impatto devastante mostrato a La Cartuja.

Lookman è partito con grande determinazione, cercando subito di lasciare il segno. Dopo appena un minuto ha tentato la conclusione di testa, finita lontana dallo specchio, mentre al 9’ ha sfiorato il gol con un potente sinistro passato a pochi centimetri dal palo. Al 16’ ha poi illuminato la manovra con un filtrante per Julián, che ha concluso rasoterra: uno dei rari momenti di vera connessione tra i due.

Con il passare dei minuti, però, la sua presenza è diminuita. Il Betis ha lavorato bene in fase difensiva, chiudendo gli spazi e limitando le sue accelerazioni. Nella ripresa Lookman ha provato qualche strappo in più, ma senza creare grandi pericoli, pur mostrando una migliore intesa con Baena. Ha rimediato anche un cartellino giallo prima di lasciare il campo al 70’, salutato nuovamente dagli applausi del pubblico.