Manita all'OM ed esordio per Dro: "Voglio crescere senza fretta. Questo è il posto giusto"

Dietro il roboante 5-0 del PSG nell’ultimo Classique c’è stata anche un’altra storia da raccontare: l’esordio ufficiale di Dro Fernández con la maglia parigina. La giovane promessa spagnola ha vissuto pochi minuti in campo, ma sufficienti per lasciare il segno e mostrare entusiasmo in zona mista: "Sono molto contento. I miei compagni mi hanno aiutato fin dal primo giorno, mi sono sentito subito a mio agio. Il Parc des Princes è incredibile, avevo tanta voglia di giocare qui. È stato un match speciale, e con una vittoria così spettacolare, tutti sono felici".

Il ragazzo ha sottolineato di non avere fretta: "Prendo il tempo che mi viene dato e continuo a lavorare per meritarmi più spazio. Tutto è stato molto facile, sembra che io sia qui dall’inizio della stagione. Devo ringraziare tutti per l’accoglienza". L'ex Barça ha parlato anche delle prime settimane a Parigi: "È un altro Paese, sono ancora giovane, ci sono momenti difficili, ma lo staff e i compagni mi hanno aiutato molto a inserirsi. Liga e Ligue 1 sono due grandi campionati, ma per ora ho giocato solo qualche minuto: voglio crescere e accumulare esperienza, senza fretta. Penso che questo sia il posto migliore per me. L’allenatore è incredibile, tutti me ne avevano parlato: conta molto sui giovani ed è una delle ragioni per cui ho scelto il PSG".

Il club parigino ha sottratto qualche settimana fa una delle giovani promesse più interessanti della cantera blaugrana, confermando la strategia della società di puntare sui talenti emergenti. Una strategia che ha dato i suoi frutti negli ultimi anni grazie anche al lavoro di Luis Enrique: dopo aver abbandonato le "stelle", il PSG è diventato una macchina perfetta. Dro spera di inserirsi presto nel meccanismo.