Benfica, esordio da sogno per Cabral: il 18enne segna un minuto dopo l'ingresso in campo

José Mourinho ha trovato la sua nuova gemma. Anísio Cabral difficilmente potrà dimenticare la notte del suo debutto con la maglia del Benfica: il giovane attaccante ha impiegato appena un minuto per trovare la via del gol nella netta vittoria per 4-0 contro l’Estrela Amadora, una prestazione che ha acceso l’entusiasmo del pubblico e regalato allo Special One segnali incoraggianti alla vigilia del delicatissimo impegno europeo contro il Real Madrid.

Classe 2007, Cabral era già finito sotto i riflettori lo scorso novembre durante il Mondiale Under 17, dove si è imposto come una delle grandi rivelazioni del torneo. Con il Portogallo ha offerto prestazioni di altissimo livello, brillando anche nella finale contro l’Austria e chiudendo la competizione con la Scarpa d’Argento. Da allora attendeva il momento giusto per dimostrare di poter essere molto più di una promessa, e Mourinho gli ha finalmente concesso la sua occasione. Con il risultato già in cassaforte grazie alla doppietta di Pavlidis e alla rete di Sidney Lopes, il portoghese ha deciso di lanciare il talento del vivaio negli ultimi minuti. Una scelta ripagata immediatamente: Cabral si è fatto trovare pronto in area e ha firmato il suo primo gol nella Primeira Liga con un tocco da vero rapace, scatenando la festa sugli spalti.

Ora, però, l’attenzione del Benfica si sposta sulla Champions League. I lusitani arrivano all’ultima giornata della fase a gironi con sei punti e fuori dalla zona qualificazione. Per continuare il cammino europeo servirà un’impresa contro il Real Madrid e una combinazione favorevole di risultati sugli altri campi. Difficile immaginare Cabral titolare contro la squadra guidata da Álvaro Arbeloa, ma una sua apparizione non è da escludere. Di certo, Mourinho sa di avere tra le mani un nuovo diamante grezzo, pronto a essere plasmato.