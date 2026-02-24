Prestianni-Vinicius, Lukebakio: "Se fosse vero quello che ha detto non potrei accettarlo"
Il giocatore del Benfica Dodi Lukebakio ha parlato ai microfoni di Pickx+Sports della vicenda legata a Prestianni e Vinicius: "Ne ho parlato molto in passato con altre persone, chiedendomi come avrei reagito se mi fosse mai capitato, perché di solito viviamo queste situazioni da lontano. È vero che la gente parla e specula. Ma, alla fine, non sappiamo cosa abbia realmente detto. È la realtà o è stata un'esagerazione per trarne vantaggio? Penso che sia anche possibile che il Real volesse volgere la situazione a proprio favore.
Spero solo che ciò che ha detto sia falso. Perché, se fosse vero, non posso accettarlo. Sono contro l'ingiustizia. E ogni ingiustizia merita di pagarne le conseguenze".
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
