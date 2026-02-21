Bundesliga, tre punti col brivido per il Bayern. Bayer k.o., l'Augusta passa a Wolfsburg
Il Bayern Monaco si complica la vita ma prosegue la sua marcia quasi inarrestabile in campionato. La squadra di Kompany batte l'Eintracht Francoforte per 3-2: avanti di 3 reti dopo 68' perfetti (con doppietta del solito Kane), i campioni in carica subiscono il tentativo di rimonta degli ospiti, che però si fermano ai gol di Burkardt (rigore) e Kalimuendo.
Brutto k.o. invece per il Bayer Leverkusen, che perde sul campo dell'Union e rallenta nella corsa alla zona Champions. Successo importante dell'Augusta sul campo del Wolfsburg, mentre finisce in parità (2-2) tra Colonia e Hoffenheim.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Magonza - Amburgo 1-1
Sabato 21 febbraio
Bayern Monaco - Eintracht Francoforte 3-2
Wolfsburg - Augusta 2-3
Union Berlino - Bayer Leverkusen 1-0
Colonia - Hoffenheim 2-2
Lipsia - Borussia Dortmund ore 18:30
Domenica 22 febbraio
Friburgo - Borussia Monchengladbach ore 15:30
St. Pauli - Werder Brema ore 17:30
Heidenheim - Stoccarda ore 19:30
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern Monaco – 60 pt (23 partite giocate)
Borussia Dortmund – 51 pt (22)
Hoffenheim – 46 pt (23)
Stoccarda – 42 pt (22)
Lipsia – 40 pt (22)
Leverkusen – 39 pt (22)
Eintracht – 31 pt (23)
Friburgo – 30 pt (22)
Union Berlino – 28 pt (23)
Augusta – 28 pt (23)
Amburgo – 26 pt (22)
Colonia – 24 pt (23)
Magonza – 22 pt (23)
Borussia M'Gladbach – 22 pt (22)
Wolfsburg – 20 pt (23)
Werder Brema – 19 pt (22)
St. Pauli – 17 pt (22)
Heidenheim - 13 pt (22)