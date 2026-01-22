Ufficiale Il Celtic piazza il colpo dalla Bundesliga: in Scozia arriva l'attaccante ceco Cvancara

Il Celtic ha ufficializzato un rinforzo importante per il reparto offensivo: il club di Glasgow ha annunciato l’arrivo di Tomas Cvancara, attaccante della nazionale ceca, che approda in Scozia in prestito dal Borussia Mönchengladbach fino al termine della stagione, subordinatamente al via libera internazionale. L’accordo prevede anche un’opzione di riscatto a favore dei biancoverdi al termine dell’annata.

Classe 2000, Cvancara porta con sé esperienza europea e un profilo fisico e tecnico che il Celtic ritiene ideale per affrontare le numerose sfide che attendono la squadra nei prossimi mesi. L’attaccante non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova avventura: "È un onore enorme firmare per un club di questo livello. Non vedo l’ora di iniziare e di dare il mio contributo alla squadra", ha dichiarato. "Ci aspettano sfide importanti e sono pronto a fare tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi e regalare successi ai nostri splendidi tifosi. Il Celtic è uno dei grandi club del calcio mondiale e sono davvero felice di essere qui".

Parole accolte con soddisfazione anche dall’allenatore Martin O’Neill, che ha espresso piena fiducia nel nuovo acquisto: "Siamo felici di dare il benvenuto a Tomas. Crediamo che abbia qualità reali e siamo convinti che possa diventare un’aggiunta importante per la rosa, sia nell’immediato che in prospettiva".