Ufficiale Il Cluj di Mandorlini mette a segno un gran colpo: Slimani giocherà in Romania

Colpo di mercato in Romana: il Cluj ha ufficializzato l’arrivo di Islam Slimani, miglior marcatore di sempre della nazionale algerina. Un acquisto che porta esperienza internazionale, carisma e gol a disposizione della squadra allenata da Andrea Mandorlini, pronta ad alzare il proprio livello competitivo.

Slimani, classe 1988, ha iniziato la sua carriera al CR Belouizdad in Algeria, prima di spiccare il volo verso l’Europa. Allo Sporting ha scritto pagine memorabili, realizzando ben 61 gol e servendo 16 assist, numeri che gli hanno aperto le porte della Premier League con il trasferimento al Leicester. In Inghilterra ha vestito anche la maglia del Newcastle, arricchendo un curriculum che lo ha portato a misurarsi con i campionati più prestigiosi del continente.

Non meno rilevante l’esperienza in Ligue 1, dove ha indossato le maglie di Monaco, Olympique Lione e Brest. Con il club del Principato, in particolare, ha lasciato un segno profondo: 9 gol e 7 assist in 19 presenze. Slimani ha avuto esperienze anche in Turchia con il Fenerbahce, in Brasile con il Coritiba e in Belgio, tra Anderlecht, Westerlo e Mechelen.

A livello internazionale, il suo nome è già nella storia. Con l’Algeria conta 102 presenze e 46 gol, primato assoluto nella selezione nordafricana. Nel 2019 ha conquistato la Coppa d’Africa, mentre nel 2014 è andato a segno due volte al Mondiale in Brasile. Nel 2013 è stato eletto miglior calciatore algerino dell’anno.