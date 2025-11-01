"Non può tirarsi indietro": l'ex Liverpool Cole parla del regresso preoccupante di Wirtz

Florian Wirtz fino a questo momento si è rivelato un flop al Liverpool. Costato quasi 150 milioni di euro, tra l'altro, in pochi mesi sta vivendo il momento più duro dei Reds che hanno perso 6 delle ultime 7 partite ufficiali, risultando già a sette punti dalla capolista Arsenal. E il trequartista tedesco ha avuto solo un ruolo secondario nel progetto di Arne Slot, visto che nelle ultime 5 partite di Premier League è partito titolare solo 2 volte.

Per fare il punto sulla situazione corrente l’ex giocatore del Liverpool Joe Cole ha analizzato: "L’arrivo di Florian Wirtz ha cambiato l’equilibrio a centrocampo, ma non in un modo per cui lo si possa ritenere responsabile", le prime parole rilasciate in un’intervista a Paddy Power. "È un giocatore di altissimo livello. Chi rende così bene al Bayer Leverkusen, ed è il numero 10 della nazionale tedesca, ha qualità. E questo lo ha già dimostrato, anche se solo in parte".

Cole critica meno il giocatore e più l’integrazione delle nuove stelle: "A posteriori, il Liverpool forse avrebbe dovuto inserire subito solo uno o due nuovi giocatori in formazione titolare. E poi procedere passo dopo passo fino a gennaio, invece di cambiare tutto in una volta". Ma tornando a focalizzarsi su Wirtz riflette: "Se è il giocatore giusto per il Liverpool o per la Premier League lo dovrà ancora dimostrare. Ci sono giocatori bravi che semplicemente non si adattano a un certo sistema. Ora deve dimostrare di essere un giocatore da Premier League. Non può tirarsi indietro davanti a questo".