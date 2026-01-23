Ufficiale Il Feyenoord blinda il talento di Luciano Valente: contratto fino al 2030

Luciano Valente ha messo la firma su un nuovo contratto con il Feyenoord. Il centrocampista 22enne, che la scorsa estate aveva già rinnovato fino all’estate del 2029 al De Kuip, ha aggiunto un ulteriore anno all’accordo. Il nuovo contratto, valido fino al 2030, rappresenta la ricompensa per il suo percorso di crescita a Rotterdam-Zuid.

«Sono super felice e negli ultimi mesi è andato tutto molto velocemente», ha dichiarato Valente. «Sono orgoglioso che il Feyenoord mi dimostri di nuovo così rapidamente la propria stima con questo contratto. Dice molto anche di quanto mi trovi bene nel club e penso di potermi sviluppare ancora tanto qui. Legarmi più a lungo a questo splendido club lo faccio con grande piacere e amore. Non ho dovuto pensarci a lungo. Lo vivo come una ricompensa e come l’inizio di qualcosa di ancora più grande. Il club ha grandi aspettative su di me e le ho anche io su me stesso: vogliamo crescere insieme verso un livello ancora più alto. Sono orgoglioso di ogni minuto che gioco con questa maglia e me lo godo tantissimo. Che possano arrivare ancora tante cose belle».

Valente era arrivato la scorsa estate al Feyenoord come grande talento dell’FC Groningen e nazionale dell’Olanda Under 21. Dopo l’esordio ufficiale contro il Fenerbahçe nei turni preliminari di UEFA Champions League, l’ascesa del raffinato centrocampista è stata rapidissima. In poco tempo ha conquistato i tifosi con finte e soluzioni creative, diventando titolare nei primi mesi sotto la guida dell’allenatore Robin van Persie.

Ma non solo. Valente, che a ottobre ha segnato il suo primo gol ufficiale al De Kuip contro il PSV, è entrato progressivamente anche nel radar del commissario tecnico Ronald Koeman. Il 17 novembre 2025 ha infatti fatto il suo debutto con la nazionale maggiore nel match casalingo contro la Lituania, subentrando al 78’ nella gara di qualificazione ai Mondiali. Un’altra tappa fondamentale nella carriera di Valente, che ha visto realizzarsi il suo sogno più grande.

In questa stagione Valente ha finora collezionato 28 presenze con il Feyenoord, realizzando 2 gol, servendo 7 assist e risultando determinante nella costruzione di numerose azioni offensive.