Luciano Valente esordisce con la nazionale olandese. E l'Italia lo perde definitivamente

Luciano Valente ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore olandese. Il centrocampista del Feyenoord, 22 anni, è stato gettato nella mischia da Ronald Koeman al 79' della partita contro la Lettonia, al posto di Xavi Simons. E con questo gettone in una partita ufficiale, il giocatore non è più convocabile per la nazionale italiana.

Nato a Groningen, Valente è figlio dell'italiano Roberto Valente, nativo di Roma. E proprio per le origini italiane, Luciano ha difeso i colori della nostra nazionale nell'Under 19 e nell'Under 20 agli ordini di Carmine Nunziata.

Lo switch è arrivato solamente a marzo, con Michael Reiziger (lo ricordate? I tifosi del Milan certamente non con entusiasmo) a chiamarlo nell'Under 21. E con i giovani oranje il boom: 8 presenze, 4 reti e un Europeo di categoria da protagonista. Ronald Koeman ha fiutato il talento e ha deciso di renderlo olandese a tutti gli effetti.