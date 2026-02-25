Ufficiale Il Friburgo blinda il suo portiere: Muller ha rinnovato. Ma è mistero sulla durata del contratto

Il Friburgo ha annunciato in una nota di aver blindato il portiere classe '97 Florian Muller decidendo però di mantenere il massimo riserbo sulla durata del nuovo legame: "La società sportiva e il portiere Florian Müller hanno concordato di estendere la loro collaborazione.

Florian Müller fa parte della squadra di portieri del Friburgo dalla stagione 2023/24 e ha già difeso la porta dell'SC Freiburg nella stagione 2020/21. Il 28enne ha collezionato finora 47 presenze con il club. Nell'attuale campionato di coppa, Müller è partito titolare in tre partite e ha parato due rigori nei quarti di finale contro l'Hertha BSC. Il nativo del Saarland ha collezionato 143 presenze da professionista con l'1. FSV Mainz 05, il VfB Stuttgart e l'SC Freiburg.

"Prima di tutto, Flo è un ottimo portiere. Quando un giocatore porta il suo carattere al trio di portieri e all'intera squadra come fa lui, è praticamente perfetto", afferma il direttore sportivo Klemens Hartenbach. "Siamo molto soddisfatti del prolungamento del contratto con Flo, sapendo di poter contare su di lui in qualsiasi momento".

Lo stesso Florian Müller afferma: "Qui lavoriamo bene come squadra, senza che io perda di vista i miei obiettivi e le mie ambizioni personali. Inoltre, mi sento molto a mio agio nel club e in città. Voglio continuare a contribuire al nostro successo come squadra".

Le parti hanno concordato di mantenere la riservatezza in merito al contenuto del contratto".