Messi "usato" dai candidati alla presidenza del Barcellona: un coinvolgimento non gradito

La corsa alla presidenza del Barcellona entra nel vivo: il 15 marzo i soci saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo numero uno del club. Il presidente uscente Joan Laporta parte con i favori del pronostico, ma dovrà guardarsi dall’assalto di Victor Font. Più defilati, almeno nei sondaggi, Marc Ciria e Xavier Vilajoana, che restano comunque in corsa e attivi sul piano mediatico.

La campagna elettorale si gioca soprattutto su due fronti: grandi promesse di mercato e il possibile riavvicinamento a Lionel Messi. Sul primo tema, i candidati non hanno lesinato nomi altisonanti per accendere l’entusiasmo della tifoseria. Vilajoana ha evocato l’ipotesi Harry Kane, mentre Font e Ciria hanno citato anche Erling Haaland come possibili colpi per rilanciare il reparto offensivo.

Ma il vero nodo politico è Messi. Non un ritorno in campo, bensì un ruolo dirigenziale o istituzionale per rinsaldare il legame con la leggenda argentina. Tutti i candidati hanno manifestato l’intenzione di riavvicinarlo al club, visti i rapporti non idilliaci tra la Pulce e Laporta. Ciria è arrivato a esporre un maxi-cartellone nel centro di Barcellona con la scritta "Vogliamo rivederti". Un’iniziativa che, secondo quanto riportato da Marca, non sarebbe stata gradita dal diretto interessato. Messi, deciso a non schierarsi, avrebbe respinto ogni tentativo di coinvolgimento e non intende intervenire pubblicamente. Il messaggio ai soci è chiaro: nessun endorsement, la leggenda resta fuori dalla contesa.