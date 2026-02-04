Coppa di Grecia, il PAOK (senza Vogliacco e Bianco) batte il Panathinaikos di Calabria
Il Panathinaikos perde il primo round delle semifinali di Coppa di Grecia cadendo in casa contro il PAOK. Un rigore di Giakoumakis a inizio ripresa regala ai bianconeri un prezioso successo ad Atene.
Solo un italiano su tre in campo: Davide Calabria ha giocato tutti e 90'. Solo panchina per Alessandro Vogliacco mentre era assente Alessandro Bianco. La partita di ritorno si giocherà a Salonicco l'11 febbraio e la vincente approderà in finale contro la vicente di Levadiakos-OFI Creta, la cui partita d'andata è terminata 1-1.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
