Ufficiale Amburgo, Suhonen va a giocare in Danimarca: il centrocampista passa all'Odense

Cessione ultimata dall'Amburgo, che ha salutato il centrocampista Anssi Suhonen passato all'Odense. Di seguito il comunicato del club danese: "Sabato, la squadra dell'Ådalen si è allargata di un giocatore. Il finlandese Anssi Suhonen ha firmato un contratto con il club fino all'estate del 2029. Il centrocampista venticinquenne arriva al club dall'Hamburger SV, club della Bundesliga tedesca, e più recentemente ha rappresentato l'Östers IF dalla Superettan svedese, dove è stato in prestito da quest'estate. Oltre alle 61 partite nella seconda Bundesliga, Anssi Suhonen vanta nel suo curriculum anche 12 presenze con la nazionale maggiore finlandese. Lunedì Anssi Suhonen si recherà in Spagna con il resto della squadra per un ritiro di dieci giorni. La sua borsa da viaggio sarà contrassegnata dal numero 10, che indosserà anche sulla maglia fino all'estate del 2029".

Le parole del ds Bech

"Con l'arrivo di Anssi Suhonen, stiamo rafforzando le opzioni a centrocampo. Anssi si adatta allo stile di gioco di OB con la sua intensità nel pressing, la propensione alla corsa e la capacità di passare palla, aggiungendo anche ulteriori opzioni negli spazi".

Le prime parole di Suhonen

"Non vedo l'ora di incontrare la squadra e giocare con lei. Il campionato danese è molto fisico e di alto livello, e non vedo l'ora di iniziare. embra una città davvero bella. Non ho ancora visto molto, ma quello che ho visto finora, anche qui al club, è stato davvero bello. Non vedo l'ora".