Barcellona, Dro nuovo talento della cantera: si di lui ha già messo gli occhi il PSG

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Il Barcellona sforna talenti a getto continuo dalla sua mitica cantera: ragazzi che diventano poi protagonisti in prima squadra oppure fanno le fortune di altri club. L'ultimo in ordine cronologico è Dro Fernandez, classe 2008 partito in stagione nelle file della seconda squadra ma capace poi di conquistarsi le sue prime apparizioni agli ordini di Flick (ad oggi, ha totalizzato 4 presenze in Liga e 1 in Champions League).

La recente esclusione dei convocati per il match di Coppa del Re contro il Racing Santander ha fatto suonare più di una sirena di mercato, con il ragazzo pronto a cambiare aria per giocare con maggiore continuità. In particolare, il PSG ha messo gli occhi sul promettente trequartista. L'affare non sarebbe eccessivamente oneroso, visto che ci sarebbe da pagare una clausola rescissoria da 6 milioni di euro.

Dro Fernandez piace molto al tecnico dei parigini Luis Enrique, che col ragazzo condivide anche l'agente ovvero Ivan De la Pena. Una coincidenza, questa, che può favorire i contatti tra le parti per la chiusura positiva della trattativa. Come riporta Fabrizio Romano, è già stata avanzata un'offerta al giocatore e a quanto pare la starebbe valutando.

