Real Madrid-Levante, le formazioni ufficiali: prima in Liga per Arbeloa, torna Mbappé
La 20^ giornata di Liga prosegue oggi, aprendo le danze con Real Madrid-Levante. Si tratta della prima uscita in Liga per Arbeloa, reduce dall'esordio shock con l'eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell'Albacete. Il tecnico ritrova dal primo minuto la sua stella offensiva ovvero Mbappé, reduce da due partite viste dai box. Di seguito le formazioni ufficiali:
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Bellingham, Tchouameni, Camavinga; Garcia, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa
Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Martinez Andres; Tunde, Alvarez, Romero; Etta Eyong. All. Castro
