Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Vitaly Janelt e il Brentford avanti insieme: ufficializzato il rinnovo fino al giugno 2030

Vitaly Janelt e il Brentford avanti insieme: ufficializzato il rinnovo fino al giugno 2030TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Notizia importante in casa Brentford, ovvero il rinnovo ancora per diverse stagioni di Vitaly Janelt. Di seguito l'annuncio ufficiale: "Il centrocampista del Brentford Vitaly Janelt ha firmato un nuovo contratto. Il ventisettenne ha firmato un accordo che estende il suo contratto fino all'estate del 2030, con un'opzione del club per un altro anno. Janelt ha segnato 13 gol e fornito 16 assist in 216 partite in tutte le competizioni per i Bees e, a gennaio, è diventato il primo giocatore del Brentford a raggiungere le 150 presenze in Premier League.

Dopo essere diventato professionista con l'RB Lipsia prima di trasferirsi al Bochum, il centrocampista nato ad Amburgo ha firmato per i londinesi occidentali nell'ottobre 2020. Nella sua stagione d'esordio con il club, Janelt è diventato un elemento fondamentale della squadra che si è assicurata la promozione in Premier League per la prima volta, giocando in tutte le partite tranne due di Championship e segnando nella vittoria per 3-1 nella semifinale di ritorno dei play-off contro il Bournemouth al Gtech Community Stadium.

Il centrocampista è poi partito titolare al fianco di Mathias Jensen a centrocampo, quando la squadra ha sconfitto lo Swansea City per 2-0 nella finale allo stadio di Wembley. Nella stagione inaugurale del Brentford in Premier League, ha giocato 31 partite e, il giorno dopo aver firmato un nuovo contratto quadriennale nell'aprile 2022, ha festeggiato segnando due gol nella storica vittoria per 4-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Janelt ha capitanato il club per la prima volta, nella vittoria per 2-0 in Carabao Cup contro il Colchester United, nell'agosto 2022 e ha aggiunto altre 37 presenze al suo bottino in tutte le competizioni durante quella stagione. La stagione 2023/24 del Brentford è stata tormentata dagli infortuni, ma Janelt è stato sempre presente, giocando ogni partita in tutte le competizioni (solo due delle quali come sostituto) ed è stato nominato Giocatore della Stagione.

Delle sue 35 partite della scorsa stagione, è stato capitano in sei occasioni, prima di saltare l'ultimo mese a causa di un intervento chirurgico riuscito per risolvere un problema al tallone. Ha giocato finora 20 partite in questa stagione, contribuendo con tre assist nelle ultime due partite di massima serie, con la squadra di Andrews che ha sconfitto Everton e Sunderland".

Articoli correlati
Lazio, Brentford forte su Cancellieri: i dettagli dell'offerta del club inglese Lazio, Brentford forte su Cancellieri: i dettagli dell'offerta del club inglese
Il Brentford pensa a Cancellieri: Lotito aspetta una offerta da 15 milioni per l'ex... Il Brentford pensa a Cancellieri: Lotito aspetta una offerta da 15 milioni per l'ex Parma
Il Club Brugge saluta uno dei suoi migliori talenti: Kaye Furo passa al Brentford... Il Club Brugge saluta uno dei suoi migliori talenti: Kaye Furo passa al Brentford
Altre notizie Calcio estero
Debutto da sballo per Carrick: il Manchester United batte per 2-0 il City nel derby... Debutto da sballo per Carrick: il Manchester United batte per 2-0 il City nel derby
Liverpool-Burnley, le formazioni ufficiali: niente conferma per Chiesa, parte in... Liverpool-Burnley, le formazioni ufficiali: niente conferma per Chiesa, parte in panchina
Girona, Solis va a giocare in Inghilterra: ufficiale la sua firma per il Birmingham... UfficialeGirona, Solis va a giocare in Inghilterra: ufficiale la sua firma per il Birmingham City
Tensione a Madrid durante Real-Levante: cori contro Florentino, fischi ai giocatori... Tensione a Madrid durante Real-Levante: cori contro Florentino, fischi ai giocatori
Barcellona, Lewandowski o Torres? Flick: "Competizione sana, conta la squadra" Barcellona, Lewandowski o Torres? Flick: "Competizione sana, conta la squadra"
Vitaly Janelt e il Brentford avanti insieme: ufficializzato il rinnovo fino al giugno... UfficialeVitaly Janelt e il Brentford avanti insieme: ufficializzato il rinnovo fino al giugno 2030
Barcellona, Dro nuovo talento della cantera: si di lui ha già messo gli occhi il... Barcellona, Dro nuovo talento della cantera: si di lui ha già messo gli occhi il PSG
Real Madrid-Levante, le formazioni ufficiali: prima in Liga per Arbeloa, torna Mbappé... Real Madrid-Levante, le formazioni ufficiali: prima in Liga per Arbeloa, torna Mbappé
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
5 E' morto Rocco Commisso, quelle parole del figlio Giuseppe: "I giocatori non sono soli"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, mica Zirkzee"
Immagine top news n.1 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.2 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.3 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
Immagine top news n.4 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
Immagine top news n.5 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina verso il rinvio? Più no che sì: cosa filtra dalla Lega
Immagine top news n.6 FIGC, disposto un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso
Immagine top news n.7 Una vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sponda di Pio e gol di Lautaro, l'Inter sblocca il match con l'Udinese: è 0-1 al 20'
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Glasner apre alla cessione di Mateta: "C'è un prezzo per il quale può partire"
Immagine news Serie A n.3 430 milioni di soli cartellini, Nico Gonzalez il più caro: la top 10 degli acquisti di Commisso
Immagine news Serie A n.4 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, mica Zirkzee"
Immagine news Serie A n.5 "Troppo importante continuare a vincere": l'avvertimento di Luis Henrique all'Inter
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas: "Non possiamo andare sempre al supermercato. Ora non c'è niente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli-Sudtirol, formazioni ufficiali: Dionisi sceglie Nasti in attacco
Immagine news Serie B n.2 Padova-Mantova, formazioni ufficiali: c'è il Papu Gomez dal 1'. Tridente per Modesto
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Catanzaro, formazioni ufficiali: si rivede Korac, confermato Sagrado a sinistra
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Carrarese, formazioni ufficiali: c'è Biasci con Tutino in attacco
Immagine news Serie B n.5 Monza-Frosinone, le formazioni ufficiali: Kvernadze e Ghedjemis dal primo minuto
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Cesena, i convocati di Mignani per il derby: assenti solo Zamagni e Tosku
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Immagine news Serie C n.2 Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller
Immagine news Serie C n.3 Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, il giovane Barone va a farsi le ossa in D: passa in prestito alla Sarnese
Immagine news Serie C n.5 Scambio di portieri tra Giugliano e Cerignola: Greco va in Campania, Russo in Puglia
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Romani ricorda Commisso: "Porterò nel cuore l'amore che ha mostrato per i giovani"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.2 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)