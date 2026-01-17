Ufficiale Vitaly Janelt e il Brentford avanti insieme: ufficializzato il rinnovo fino al giugno 2030

Notizia importante in casa Brentford, ovvero il rinnovo ancora per diverse stagioni di Vitaly Janelt. Di seguito l'annuncio ufficiale: "Il centrocampista del Brentford Vitaly Janelt ha firmato un nuovo contratto. Il ventisettenne ha firmato un accordo che estende il suo contratto fino all'estate del 2030, con un'opzione del club per un altro anno. Janelt ha segnato 13 gol e fornito 16 assist in 216 partite in tutte le competizioni per i Bees e, a gennaio, è diventato il primo giocatore del Brentford a raggiungere le 150 presenze in Premier League.

Dopo essere diventato professionista con l'RB Lipsia prima di trasferirsi al Bochum, il centrocampista nato ad Amburgo ha firmato per i londinesi occidentali nell'ottobre 2020. Nella sua stagione d'esordio con il club, Janelt è diventato un elemento fondamentale della squadra che si è assicurata la promozione in Premier League per la prima volta, giocando in tutte le partite tranne due di Championship e segnando nella vittoria per 3-1 nella semifinale di ritorno dei play-off contro il Bournemouth al Gtech Community Stadium.

Il centrocampista è poi partito titolare al fianco di Mathias Jensen a centrocampo, quando la squadra ha sconfitto lo Swansea City per 2-0 nella finale allo stadio di Wembley. Nella stagione inaugurale del Brentford in Premier League, ha giocato 31 partite e, il giorno dopo aver firmato un nuovo contratto quadriennale nell'aprile 2022, ha festeggiato segnando due gol nella storica vittoria per 4-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Janelt ha capitanato il club per la prima volta, nella vittoria per 2-0 in Carabao Cup contro il Colchester United, nell'agosto 2022 e ha aggiunto altre 37 presenze al suo bottino in tutte le competizioni durante quella stagione. La stagione 2023/24 del Brentford è stata tormentata dagli infortuni, ma Janelt è stato sempre presente, giocando ogni partita in tutte le competizioni (solo due delle quali come sostituto) ed è stato nominato Giocatore della Stagione.

Delle sue 35 partite della scorsa stagione, è stato capitano in sei occasioni, prima di saltare l'ultimo mese a causa di un intervento chirurgico riuscito per risolvere un problema al tallone. Ha giocato finora 20 partite in questa stagione, contribuendo con tre assist nelle ultime due partite di massima serie, con la squadra di Andrews che ha sconfitto Everton e Sunderland".