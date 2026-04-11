Il gol della rinascita. Lemar a segno contro il Real: "Sto ritrovando il piacere di giocare"

Il Girona ha strappato un prezioso pareggio (1-1) sul campo del Real Madrid al Santiago Bernabéu, grazie a una perla di Thomas Lemar. Il centrocampista francese ha firmato il gol con un sinistro preciso dal limite dell’area, imprendibile per Andriy Lunin.

Per Lemar è una rete dal significato speciale, che segna il suo ritorno ad alti livelli dopo due stagioni estremamente complicate, segnate da continui infortuni durante l’esperienza all’Atlético Madrid, club che lo ha poi ceduto in prestito al Girona. A fine partita, il francese non ha nascosto la sua emozione: "È stato difficile. Ho vissuto due anni complicati a causa degli infortuni. Ora sto ritrovando ritmo poco a poco e soprattutto il piacere di giocare". Parole che raccontano un percorso di rinascita, confermato anche dal buon rendimento stagionale.

L’ex talento del Monaco sembra aver ritrovato fiducia in Catalogna: "Mi sento bene qui a Girona. Segnare contro una grande squadra come il Real Madrid è una grande soddisfazione, soprattutto per la fiducia. E se serve ad aiutare la squadra, è ancora più bello". Il suo gol, il terzo stagionale, ha permesso al Girona di uscire indenne da uno dei campi più difficili d’Europa e di compiere un passo importante verso la salvezza. A sette giornate dalla fine, infatti, i catalani mantengono un margine rassicurante sulla zona retrocessione. Per Lemar, numeri alla mano (3 gol e 2 assist in 22 presenze), è l’inizio di una nuova fase: quella del riscatto.