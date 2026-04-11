Un altro ex Lecce può volare a Manchester: il City valuta Hjulmand per il post-Bernardo Silva

Il nome di Morten Hjulmand è sempre più caldo in ottica mercato per il Manchester City. Il centrocampista danese, attualmente capitano dello Sporting, è considerato dai dirigenti inglesi un profilo ideale per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da A Bola, ci sarebbero già stati i primi contatti informali tra le parti, segnale di un interesse concreto destinato a svilupparsi nei prossimi mesi. Hjulmand, diventato una pedina fondamentale nel portoghese, ha attirato l’attenzione grazie a continuità, leadership e qualità tattiche.

Un ruolo chiave nella possibile trattativa potrebbe essere svolto da Hugo Viana, inserito oggi nell’organigramma del Manchester City e figura che potrebbe facilitare i rapporti tra i due club. In casa Sporting, intanto, la posizione è sempre più aperta a una cessione a fine stagione. La dirigenza ritiene infatti che il ciclo del classe 1999 - arrivato dal Lecce nel 2023 - possa essere arrivato a un punto di svolta e che un trasferimento rappresenterebbe una soluzione soddisfacente per tutte le parti: i Leoni ricaverebbero una somma importante, il giocatore si ritroverebbe in una delle squadre più forti del continente e il City avrebbe un rinforzo per il centrocampo che rimarrà orfano di Bernardo Silva.

Dal canto suo, Hjulmand resta completamente focalizzato sugli obiettivi sportivi con lo Sporting, impegnato su più fronti. Il centrocampista danese vuole chiudere al meglio la stagione prima di prendere in considerazione il proprio futuro.