Paura a Basilea: incendio negli spogliatoi dello stadio, rinviata la sfida di oggi con il Thun

Grande paura in Svizzera dopo l’incendio scoppiato ieri sera allo St. Jakob-Park, impianto del Basilea. Le fiamme, sviluppatesi nel primo piano interrato dello stadio, hanno provocato danni ingenti, distruggendo completamente l’area degli spogliatoi della prima squadra.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il club ha confermato la gravità della situazione con una nota ufficiale: "È stato causato un grande danno materiale, ma nessuna persona è rimasta ferita". Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco insieme ai militari, riuscendo a domare l’incendio dopo un importante intervento di sicurezza e ventilazione dovuto alla forte presenza di fumo. Le cause del rogo sono ancora sconosciute e sono attualmente oggetto di indagine da parte della polizia criminale e degli specialisti forensi.

Le conseguenze sportive sono immediate e pesanti: la partita di campionato contro il Thun, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata. La Swiss Football League ha accolto la richiesta di rinvio avanzata dal club. I danni riguardano non solo la struttura, ma anche materiale essenziale per l’attività della squadra: scarpe da gioco, divise, attrezzature tecniche e mediche sono stati distrutti o resi inutilizzabili, rendendo impossibile la preparazione della gara.