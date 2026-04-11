Osasuna, Getafe, Maiorca e Girona: 11 punti persi dal Real che potrebbero costare cari

Il Real Madrid aveva vinto il Clásico d’andata, disputato il 26 ottobre, e si era portato a cinque punti di vantaggio sul Barcellona. Un margine importante, maturato dopo una stagione fino a quel momento molto solida, con una sola vera macchia rappresentata dalla pesante sconfitta nel derby contro l’Atlético Madrid.

Poche settimane fa, dopo un sorpasso blaugrana, era tornato in vetta alla classifica approfittando del k.o. blaugrana a Girona e della propria vittoria contro la Real Sociedad. In quel momento, con quasi due terzi di stagione alle spalle, la Liga sembrava ormai indirizzata verso la capitale. Oggi, però, lo scenario è completamente cambiato: a distanza di 54 giorni da quel passaggio chiave, il Girona l'ha fatto di nuovo, costringendo il Real Madrid a un pareggio al Bernabéu e chiudendo la corsa al titolo.

Da febbraio il Barça ha accelerato e ha dato continuità ai risultati, mentre la squadra prima di Xabi Alonso e ora di Alvaro Arbeloa ha perso gradualmente terreno, lasciando per strada 11 punti in meno di due mesi. Le sconfitte contro squadre come Osasuna, Getafe e Maiorca, insieme al pareggio contro il Girona, hanno pesato in modo decisivo. Il Real ha una media punti inferiore rispetto alla prima parte di stagione e sta vivendo un trend negativo proprio nel momento decisivo. Il Barça, al contrario, ha saputo approfittarne, recuperando e poi superando i rivali fino a costruire un vantaggio che oggi si è ampliato fino a sei punti, con la possibilità di salire a nove stasera.

Con solo sette giornate ancora da giocare, la situazione resta aperta ma il Clasico del Bernabeu del 10 marzo potrebbe essere l'ultima possibilità per Mbappé e soci. Ammesso che vincano tutte le partite fino a quella data e che i blaugrana perdano qualcosa per strada.