PSG, Luis Enrique se la prende coi suoi dopo il ko col Monaco: "Peggior partita dell'anno"

Il Paris Saint-Germain inciampa a Monaco e incassa la seconda sconfitta stagionale in Ligue 1, un 1-0 firmato da Minamino che ha mandato su tutte le furie Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, visibilmente contrariato sia ai microfoni di beIN Sports sia in conferenza stampa, non ha risparmiato critiche ai suoi giocatori: "Con tutti questi errori è impossibile vincere. Non meritavamo di più, dobbiamo accettare il livello mostrato oggi".

La prestazione dei campioni d’Europa è stata insufficiente sotto ogni profilo. Il Monaco ha imposto un ritmo feroce per 90 minuti, costringendo il PSG a una gara di sofferenza continua. Il gol al 70’ ha soltanto certificato un dominio monegasco già evidente. Un segnale d’allarme serio per i parigini, che rischiano di perdere la vetta se il Lens dovesse vincere ad Angers.

Luis Enrique ha ammesso che quella del Louis II è stata "la peggior partita della stagione", respingendo alibi sulla stanchezza ma sottolineando come gli errori individuali abbiano spezzato ogni tentativo di continuità. Critiche sono arrivate anche dalla stampa francese: L’Équipe ha bocciato le sue scelte, contestando l’undici titolare nonostante l’impegno di Champions alle porte e sostituzioni giudicate tardive e inefficaci.

A complicare la serata anche l'intervento duro di Camara su Chevalier dopo appena undici minuti: un fallo di gioco per cui il tecnico non ha voluto polemizzare, pur ammettendo che il portiere "è stato molto fortunato". Il ko evidenzia i limiti di un gruppo spremuto da un calendario estenuante e aggravato dalle assenze di Hakimi, Doué e Nuno Mendes. Nonostante tutto, il PSG resta in testa alla Ligue 1, ma la frenata di Monaco suona come un campanello d’allarme per Luis Enrique.