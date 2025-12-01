Real Madrid, una sola vittoria nelle ultime cinque: la posizione del club su Xabi Alonso

La serenità respirata dal Real Madrid negli ultimi tre giorni è già svanita. L’euforia per i quattro gol di Mbappé è stata spazzata via dal deludente pareggio contro il Girona, risultato che ha fatto perdere ai Blancos la leadership de LaLiga a vantaggio del Barcellona. Solo poche settimane fa la squadra di Xabi Alonso sembrava in pieno controllo, forte di un vantaggio di cinque punti e di un ambiente compatto. Oggi, invece, cinque gare con una sola vittoria hanno incrinato certezze e alimentato dubbi.

Quello contro il Girona, in evidente difficoltà, è stato uno stop che ha lasciato il segno tanto nei giocatori quanto nella dirigenza. I numerosi colloqui delle scorse giornate, guidati da Florentino Perez in persona, avevano riportato fiducia e la convinzione di una vittoria utilissima per chiudere le polemiche. Ma alcune decisioni arbitrali – su tutte il potenziale rigore non concesso a Rodrygo – hanno riacceso tensioni e frustrazione, impedendo al Real di completare la rimonta. A Valdebebas, però, si sottolinea come questa gara sia stata diversa dai crolli contro Liverpool e Rayo Vallecano: la squadra ha lottato, ha cercato i tre punti, ma è mancata brillantezza, sia nell’undici iniziale che nei cambi di Alonso, incapaci di cambiare l’inerzia.

Come riporta As, comunque, la fiducia nel tecnico resta totale, ma la rotta va corretta in fretta. Il Real continua intanto la sua dura campagna contro Federazione e CTA, convinto che il mancato secondo rigore sia figlio del clima creatosi attorno alle recenti polemiche. Una battuta d’arresto pesante, che certifica un momento di incertezza e la perdita, forse più simbolica che aritmetica, della vetta della Liga.