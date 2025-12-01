Muller, numeri da capogiro e ora la finale di MLS contro Messi: "Sarà fantastico"

Thomas Muller si prende la scena anche in MLS. A 36 anni l’ex bandiera del Bayern Monaco sta vivendo una seconda giovinezza con i Vancouver Whitecaps, trascinati alla vittoria della Western Conference grazie a numeri impressionanti: 8 gol e 3 assist in appena 11 partite. Un impatto devastante per un giocatore che, nonostante l’età, continua a dimostrare una lucidità e una qualità fuori dal comune.

Il 3-1 rifilato a San Diego ha certificato la crescita costante della squadra canadese, ora attesa dalla sfida più affascinante e attesa della stagione: la finale contro l’Inter Miami di Lionel Messi. Un incrocio che mette di fronte due delle stelle più luminose dell’ultimo decennio calcistico, seppur su strade opposte della carriera.

A fine gara, ai microfoni di Apple TV, Müller non ha nascosto l’emozione per il traguardo raggiunto: "Sono felicissimo. Far parte di questa avventura è semplicemente incredibile. Miami ha una squadra molto forte. Sarà una finale fantastica. La volevo. Quindi, andiamo! Penso che sia fantastico per tutti".