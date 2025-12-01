Satriano si è preso il Lione anche in Ligue 1: "Fonseca aveva ragione, il gol prima o poi arriva"

Serata da incorniciare per Martin Satriano, protagonista assoluto nel 3-0 con cui il Lione ha travolto il Nantes nella 14ª giornata di Ligue 1. L’attaccante uruguaiano ha spezzato un digiuno che durava da 17 partite e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile: al 70’ ha sbloccato il match con una splendida rovesciata in area, battendo Lopes e accendendo il Groupama Stadium. Sette minuti più tardi ha completato l’opera, sfruttando alla perfezione un assist millimetrico di Alfonso Moreira per la doppietta che gli è valsa il premio di Man of the Match.

Per Satriano è stata una liberazione attesa da mesi: il suo ultimo gol in campionato risaliva al 28 aprile 2024, quando vestiva la maglia del Brest. Da allora due cambi di squadra, una parentesi poco fortunata al Lens e il trasferimento in prestito al Lione, dove finalmente sembra aver trovato continuità e fiducia. L’uruguaiano è stato travolto dall’affetto dei tifosi, che gli hanno dedicato una lunga standing ovation e un coro speciale in occasione del 75° anniversario dell’OL.

"Non è facile per un attaccante non segnare, ma non ho mai smesso di lavorare", ha dichiarato nel post-partita a RMC Sport. "L’allenatore mi ha detto di restare sereno e che i gol sarebbero arrivati". Satriano aveva già timbrato in Europa League contro il Salisburgo, ma ora il Lione spera che questa doppietta possa segnare l’inizio di una serie. Il prossimo banco di prova sarà domenica prossima, in casa del Lorient.