Real Madrid, Mbappé: "Dobbiamo cambiare e dimostrare chi siamo, la stagione è lunga"

Il Real Madrid inciampa ancora lontano dal Bernabéu. L’1-1 sul campo del Girona, maturato a Montilivi, pesa come un macigno sulla squadra di Xabi Alonso, che ha perso la vetta in favore del Barcellona. Tre trasferte consecutive senza vittorie — Vallecas, Elche e ora Girona — hanno infatti riaperto i giochi, mentre il Barcellona continua a marciare senza frenate.

Kylian Mbappé, autore del gol del pareggio su rigore ma protagonista in chiaroscuro, ha espresso tutta la sua frustrazione sui social. "Non è questo il risultato che volevamo. La stagione è lunga, dobbiamo cambiare slancio e dimostrare chi siamo", ha scritto su Instagram, dopo aver anche sprecato nel recupero l’occasione per firmare la vittoria. Una serata complicata per il francese, reduce dal poker all’Olympiacos ma mai realmente incisivo in Catalogna: poco servito dai compagni, arginato dalla difesa avversaria e penalizzato da un gol annullato per fallo di mano.

Il Real ha provato a prendere il controllo nel finale, ma senza lucidità e senza la zampata decisiva. Un pareggio che lascia più rimpianti che rassicurazioni, soprattutto alla luce del momento di forma del Barcellona, ora sempre più vicino in classifica. La speranza del Madrid è ora quella di invertire la rotta già in settimana, nella sempre infuocata trasferta di San Mamés contro l’Athletic Bilbao. Una gara che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni dei blancos in questa Liga tornata improvvisamente apertissima.