Ufficiale Il Lens acquista un portiere per il ruolo di vice-Risser: arriva dagli svincolati

In piena corsa per il vertice della Ligue 1, il Lens corre ai ripari tra i pali. L’infortunio di lunga durata che ha messo fuori causa Régis Gurtner ha spinto il club dell’Artois a intervenire sul mercato per garantire affidabilità e continuità nel ruolo, alle spalle della rivelazione stagionale Robin Risser.

La scelta è ricaduta su un profilo navigato: Mathieu Gorgelin. Il portiere francese, 35 anni, era svincolato dopo l’ultima esperienza al Le Havre e ha trovato l’accordo con il Lens per un contratto valido fino al termine della stagione. Un innesto mirato, pensato per portare sicurezza nello spogliatoio e offrire un’alternativa pronta all’uso in un momento chiave dell’annata.

Con il primato in classifica da difendere, il Lens aggiunge così un tassello di esperienza per affrontare al meglio i prossimi mesi. Una mossa di sostanza, nel segno dell’equilibrio.