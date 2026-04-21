Niente Mondiale? Thauvin anticipa: "Perdonerò Deschamps, ma credo nella Francia"

"Ai Bleus ci ho sempre creduto e finché sarò un giocatore professionista, ci crederò". In un'intervista concessa a L'Équipe, Florian Thauvin non ha nascosto il sogno nel cassetto di essere parte integrante della Francia tra pochi mesi al Mondiale 2026 negli USA, in Messico e in Canada. L'attaccante del Lens ed ex Udinese, tuttavia, non è stato convocato durante la sosta internazionale di marzo, dopo essere tornato nel giro della nazionale di Deschamps a ottobre e novembre.

Eppure ha già tranquillizzato gli animi. "Lo perdonerò, così come l'ho perdonato le volte in cui ero in nazionale e non andavo nemmeno in panchina", ha confidato riguardo il ct Deschamps, qualora decidesse di non convocarlo. "Che si tratti di me o di un altro, la nazionale francese non ci appartiene, appartiene ai francesi. Abbiamo un allenatore che fa delle scelte per il meglio: che il giocatore sia contento o meno, non importa a nessuno", ha aggiunto il 33enne.

Campione del mondo nel 2018, Thauvin è entrato in profondità del legame che lo unisce a Deschamps: "C'è un rapporto particolare e sarò grato a vita a Didier Deschamps, perché mi ha permesso di realizzare due sogni: arrivare in nazionale e vincere la Coppa del Mondo. Questo va oltre l'ambito calcistico; umanamente, mi ha permesso di sognare". Intanto però l'ambizione e il desiderio di ritrovarsi nella lista ufficiale dei convocati per la spedizione in America resta, verrà annunciata il 14 maggio. Autore di 10 reti e 7 assist con il Lens, martedì sera si giocherà la semifinale di Coppa di Francia contro il Tolosa, mentre in 5 partite di Ligue 1 cercherà di contendere il titolo al PSG.