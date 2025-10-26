Il Bayern fa già il vuoto in Bundesliga. Oggi tocca al Leverkusen, programma e classifica
Si chiude l'ottava giornata in Bundesliga: oggi alle 15.30 tocca al Bayer Leverkusen, che contro il Friburgo vuole provare a rimanere agganciato al treno delle squadre che comandano la classifica. Stesso obiettivo per lo Stoccarda, che se la vedrà con il Mainz alle 17.30.
Vediamo di seguito il programma completo dell'ottava giornata nella Bundesliga, con i risultati delle partite già giocate e la classifica aggiornata.
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino 1-0
72' Grull
Amburgo - Wolfsburg 0-1
15' Daghim
Augsburg - Lipsia 0-6
10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba
Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0
35', 56' Burkardt
Hoffenheim - Heidenheim 3-1
18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3
64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl
Borussia Dortmund - Colonia 1-0
90+6' Beier
Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)
Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 24 punti*
2. Lipsia 19*
3. Borussia Dortmund 17*
4. Stoccarda 15
5. Bayer Leverkusen 14
6. Eintracht Francoforte 13*
7. Hoffenheim 13*
8. Colonia 11*
9. Werder Brema 11*
10. Union Berlino 10*
11. Friburgo 9
12. Wolfsburg 8*
13. Amburgo 8*
14. St.Pauli 7*
15. Augsburg 7*
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4*
18. Borussia Monchengladbach 3
* una partita in più