Ufficiale Colpo in prospettiva per il Borussia Dortmund: ha firmato Kaua Prates. Era seguito dal Milan

Il Borussia Dortmund ha annunciato sui propri canali ufficiali l’acquisto di un giovane terzino brasiliano che inizierà la sua nuova avventura in giallonero a partire dalla prossima stagione. Si tratta di Kaua Prates, classe 2008 del Cruzeiro accostato nel corso del mercato invernale anche al Milan.

Il giocatore ha completato le visite mediche con il club tedesco e firmato un contratto fino al 2031 e si trasferirà appunto dall’estate essendo ancora minorenne. Il diciassettenne è entrato a far parte del settore giovanile del club brasiliano di prima divisione nel 2019 e ha esordito da professionista con la prima squadra nel maggio 2025, all'età di 16 anni. Da allora, il terzino sinistro ha collezionato 17 presenze con la prima squadra. L'anno scorso, il nazionale brasiliano Under-17 ha vinto il campionato sudamericano Under-17 con la nazionale brasiliana.

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund Lars Ricken ha parlato così del suo arrivo: “Con Kaua siamo riusciti ad ingaggiare un giocatore estremamente promettente. È ancora molto giovane ed è uno dei giocatori più talentuosi del Sud America. Siamo convinti che, con le sue capacità, la sua ambizione e il suo potenziale di crescita, sia un ottimo candidato per il Borussia Dortmund". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il direttore sportivo Sebastian Kehl che parla così del colpo di mercato: "Siamo lieti di aver ingaggiato Kaua. È un giocatore di grande talento con un profilo molto versatile, in grado di ricoprire diverse posizioni difensive all'interno di diversi sistemi difensivi. La sua abilità nei contrasti, la sua robustezza e la sua mentalità arricchiranno senza dubbio la nostra squadra la prossima stagione".

Queste invece le parole di Kaua Prates: "Sono molto orgoglioso di poter giocare per questo grande club a partire dall'estate. Sono incredibilmente emozionato e darò tutto fin dal primo giorno in giallo e nero per avere successo con il BVB".