Il Lione di Fonseca frena ancora: 1-1 al 90' con il Paris FC, ora sarebbe fuori dalla Champions
Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Lione dell'ex tecnico di Milan e Roma, Paulo Fonseca, frena ancora, riuscendo a pareggiare al 90' contro il Paris FC. Finisce 1-1 al Groupama Stadium.
Nei minuti di recupero, l'OL ha strappato il pareggio grazie a un rigore trasformato dal capitano Corentin Tolisso. In classifica, il Lione è quarto, pur se a pari punti con il Marsiglia.
Vediamo di seguito i risultati delle partite giocate nella 25esima giornata della Ligue 1 francese, con la classifica aggiornata.
Questo il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers 0-1
Auxerre - Strasburgo 0-0
Tolosa - Olympique Marsiglia 0-1
Domenica 8 marzo
Lens - Metz 3-0
Brest - Le Havre 2-0
Nizza - Rennes 0-4
Lille - Lorient 1-1
Lione - Paris Fc 1-1
Questa la classifica di Ligue 1
1. PSG — 57 punti (25 partite giocate)
2. Lens — 56 (25)
3. Olympique Marsiglia — 46 (25)
4. Lione — 46 (25)
5. Rennes — 43 (25)
6. Monaco — 40 (25)
7. Lilla — 41 (25)
8. Racing Strasburgo — 36 (25)
9. Brest — 36 (25)
10. Lorient — 34 (25)
11. Angers — 32 (25)
12. Tolosa — 31 (25)
13. Paris — 27 (25)
14. Le Havre — 26 (25)
15. Nizza — 24 (25)
16. Auxerre — 19 (25)
17. Nantes — 17 (25)
18. Metz — 13 (25)
La classifica marcatori
1. Greenwood (Marsiglia) 15 gol
2. Panichelli (Strasburgo) 14 gol
3. Lepaul (Rennes) 13 gol
4. Sulc (Lione), Said (Lens) e Barcola (PSG) 10 gol
5. Edouard (Lens) 9 gol
