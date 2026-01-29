Ufficiale Il Los Angeles FC pesca un ex Venezia: è il fantasista Boudri. Arriva dalla Svezia

Il Los Angeles FC, club di massima divisione nordamericana, ha annunciato l’arrivo di un centrocampista offensivo con un passato nelle giovanili del Venezia. Si tratta del classe 2004 Amin Boudri che arriva dal GAIS – club di Allvensakan – dove ha collezionato 53 presenze e otto gol nelle ultime due stagioni. Lo svedese ha firmato un contratto fino agiugno 2029 con un'opzione fino a giugno 2030.

Boudri dal 2021/22 al 2022/23 ha vestito anche la maglia della Primavera arancioneroverde mettendo a segno quattro gol in 41 presenze facendo anche l’esordio in prima squadra in Coppa Italia in una gara persa per 3-2 contro l’Ascoli in cui giocò 26 minuti.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Amin, è un giovane centrocampista incredibilmente talentuoso, con tecnica eccellente e la capacità di creare e segnare gol. - queste le parole del co presidente e dg del club californiano John Thorrington - Arriva da un anno fantastico in Svezia, dove è riconosciuto come uno dei migliori giovani giocatori del paese. Amin gioca con vera ambizione e convinzione, e la sua energia e la sua capacità dinamica di influenzare il gioco su entrambi i fronti aggiungeranno un'altra dimensione importante al nostro gruppo mentre competiamo in più competizioni”.