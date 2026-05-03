Il Manchester United è in Champions: 3-2 al Liverpool, la decide Mainoo

Il Manchester United non si ferma più: 3-2 al Liverpool, battuto e staccato in classifica, con il terzo posto blindato e la matematica certezza di essere tornato in Champions League. La rimonta dall'arrivo di Carrick in panchina è sotto gli occhi di tutti e l'eroe di giornata è il giovane Mainoo, autore del definitivo 3-2 - primo gol in questo campionato per lui - dopo l'iniziale rimonta dei Reds. La squadra di Slot rimane così al quarto posto in Premier League, a 6 punti di distacco dallo United e con la possibilità di essere superato anche dall'Aston Villa. Vediamo di seguito la situazione aggiornata in Premier League.

Il risultato

Manchester United-Liverpool 3-2

6' Cunha (M), 14' Sesko (M), 47' Szoboszlai (L), 56' Gakpo (L), 77' Mainoo (M)

Il programma completo

Leeds-Burnley 3-1

Brentford - West Ham 3-0

Newcastle - Brighton 3-1

Wolves - Sunderland 1-1

Arsenal - Fulham 3-0

Domenica 3 maggio:

Bournemouth - Crystal Palace 3-0

Manchester United - Liverpool 3-2

Aston Villa - Tottenham

Lunedì 4 maggio:

Chelsea - Nottingham Forest

Everton - Manchester City

Questa la classifica di Premier League

Arsenal 76 punti (35 partite giocate)

Manchester City 70 (33)

Manchester Utd 64 (35)

Liverpool 58 (35)

Aston Villa 58 (34)

Bournemouth 52 (35)

Brentford 51 (35)

Brighton 50 (35)

Chelsea 48 (34)

Fulham 48 (35)

Everton 47 (34)

Sunderland 47 (35)

Newcastle 45 (35)

Crystal Palace 43 (34)

Leeds 43 (35)

Nottingham 39 (34)

West Ham 36 (35)

Tottenham 34 (34)

Burnley 20 (35)

Wolves 18 (35)